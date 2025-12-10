Sport invernali la Federazione trova casa in via Costa

La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ha inaugurato la sua nuova sede nazionale presso l’edificio Aler di via Costa 20. Questa nuova sistemazione rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la promozione degli sport invernali in Italia, offrendo spazi moderni e funzionali per le attività e le iniziative federali.

L'edificio Aler di via Costa 20 apre le sue porte alla nuova sede nazionale della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi). L'inaugurazione si è svolta ieri alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell'assessore regionale alla Casa, Paolo Franco. All'evento hanno partecipato anche il sottosegretario di Stato alle Infrastrutture olimpiche, Alessandro Morelli, il presidente di Aler Milano, Alan Rizzi, il presidente Fisi, Flavio Roda, il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva e l'assessore allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva. Il taglio del nastro sancisce la consegna del primo padiglione riqualificato, che permette alla Fisi di insediarsi nel nuovo quartier generale e avviare le proprie attività nell'ambito di una locazione ventennale a canone concordato: 110mila euro all'anno per 20 anni a partire dal 2026.

