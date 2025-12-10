Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti
Ecco il programma completo degli eventi sportivi in tv per mercoledì 10 dicembre. Una giornata ricca di appuntamenti, con partite e competizioni che coinvolgono vari sport e campionati. Scopri orari e canali per seguire tutte le emozioni in diretta.
Giornata emozionante e piena di eventi per lo sport: di seguito l’intero programma per questo mercoledì 10 dicembre con gli orari e dove vedere gli eventi. Anche questa giornata è pronta a regalarci emozioni con una serie di eventi sportivi incredibili. Spazio al volley femminile, con Conegliano che affronterà il Zamalek. Restando nel mondo della pallavolo, quest’oggi andrà in scena la Champions League maschile: Perugia farà i conti con Praga. La giornata sarà caratterizzata anche da diverse partite europee di basket e calcio, con l’ EuroCup e la Champions League. Il programma di questo mercoledì. 🔗 Leggi su Sportface.it
