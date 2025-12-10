Sport in tv oggi mercoledì 10 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Ecco la guida completa agli eventi sportivi di oggi, mercoledì 10 dicembre. Scopri orari, programmi e modalità di visione in TV e streaming per non perdere nessuna partita, gara o competizione in programma. Resta aggiornato con OA Sport e vivi al massimo questa giornata all'insegna dello sport.

Oggi, mercoledì 10 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. In primo piano il volley. Le donne saranno impegnati nel Mondiale per club con Conegliano che affronterà il Zamalek, un impegno morbido per la formazione italiana. In Champions League (maschile), Perugia affronterà Praga: esordio sulla carta agevole per la compagine umbra. Non mancheranno le partite nelle competizioni europee di basket e calcio, con l'EuroCup e la Champions League a catalizzare l'attenzione degli appassionati e la massima competizione continentale per club del Pallone a regalare spettacolo, con Juventus e Napoli in campo.