Sport e beneficenza Monza Christmas Run | tutti di corsa al Parco

La Monza Christmas Run torna a coinvolgere la comunità in una corsa natalizia solidale al Parco di Monza, dopo il successo dell’edizione 2024 con oltre 1.500 partecipanti. Organizzata da diverse associazioni, questa iniziativa unisce sport e beneficenza, sostenendo progetti dedicati a ragazzi disabili che praticano diverse discipline sportive.

Dopo il successo dell'edizione 2024 (oltre 1.500 partecipanti), torna la "Geze Monza Christmas Run", la corsa natalizia solidale organizzata da Socialtime Odv, Run for life Ssd, i Gamber de Cucuress Asd e l'associazione Sivia Tremolada di Monza, una realtà che offre 10 specialità sportive (nuoto, pallavolo, atletica, bocce, calcio, equitazione, tennis, judo, nuoto sincronizzato e ballo) a cui aderiscono 400 ragazzi disabili. Proprio all'associazione Silvia Tremolada saranno destinati i fondi raccolti dall'iniziativa. Appuntamento domenica nel Parco di Monza a Cascina San Fedele, dove ci sarà il villaggio natalizio che accoglierà i partecipanti: previsti due percorsi da 5 e 10 chilometri.

La GEZE Monza Christmas Run è stata inoltre apprezzata e valorizzata a livello nazionale: è stata inserita nel programma "Italia dei Giochi" di Milano Cortina 2026, promosso in collaborazione con CONI