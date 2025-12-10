Sport amicizia e Natale | due giorni di emozioni per Parma Special

Due giorni di emozioni tra sport, amicizia e spirito natalizio a Parma Special. Dalla partita incentrata sull’inclusione a Pisa, alle celebrazioni sul campo della Cetilar Arena, l’evento ha unito atleti e tifosi in un clima di festa e solidarietà, sottolineando il valore dell’amicizia e della condivisione durante il periodo natalizio.

Una partita nel segno dell’amicizia e dell’inclusione, un minitour in piazza Duomo a Pisa e, per finire, l’ingresso sul campo della Cetilar Arena con scambio di maglie e giro d’onore tra gli applausi dei tifosi. È stata questa, in sintesi, la giornata speciale che il Parma Special ha vissuto a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

