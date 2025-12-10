Spoleto 73enne patteggia un anno e 4 mesi per video e foto con contenuti pedopornografici

Un uomo di 73 anni di Spoleto ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi per aver conservato e catalogato quasi 500 video e 561 immagini di contenuti pedopornografici. L'indagine ha portato alla scoperta di materiale illecito nel suo computer, evidenziando un grave reato legato alla pornografia minorile.

