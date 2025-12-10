Spogliato legato e torturato non riesco più a vivere | parla un minore vittima della baby gang di Primavalle

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un minore vittima di una baby gang di Primavalle racconta la propria terribile esperienza: sequestrato in un garage per quattro giorni, sottoposto a torture, minacce e violenze. La testimonianza evidenzia le gravi conseguenze delle attività criminali giovanili e la necessità di interventi efficaci per proteggere i minori e contrastare la delinquenza.

Sequestrato in un garage per quattro, picchiato con una mazza di ferro e minacciato con un coltello alla gola. Le parole di una delle vittime della gang di Primavalle: "Pensavo di morire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

