Spira Mirabilis La Serenata di Brahms fa il bis
Spira Mirabilis ripropone la Serenata n. 2 in La maggiore di Johannes Brahms, un’opera amata dal compositore stesso. Composta nel 1858 a soli 25 anni durante un soggiorno nel principato di Lippe-Detmold, questa serenata rappresenta uno dei capolavori giovanili del compositore e viene ora presentata in un nuovo importante evento.
Johannes Brahms amava la sua Serenata n. 2 in La maggiore. L’aveva composta nel 1858, a 25 anni, mentre si trovava nel principato di Lippe-Detmold, dove insegnava pianoforte alla principessa. Erano giorni sereni, "Di rado ho composto con tanto diletto", scriveva a un amico. La diresse per la prima volta ad Amburgo nel 1860. Fu il suo primo approccio con l’orchestra, e anche quando la trascrisse per due pianoforti continuò a considerare la Serenata uno dei suoi gioielli preferiti. In questa composizione, i musicologi avvertono un romanticismo tenero e riflessivo, esemplare dell’animo di Brahms: è una partitura unica nel suo genere, perché il musicista eliminò di proposito i violini e il loro registro acuto per lasciare la melodia al calore profondo delle viole, dei violoncelli, del contrabbassi e dei fiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Auditorium Spira Mirabilis, in scena lo spettacolo “Siamo fatti di-versi perché siamo poesia”
Spira Mirabilis torna a casa, a suonare nel rinato Teatro del Popolo di Concordia Giovedì 11 dicembre 2025, ai musicisti torneranno dopo 13 anni nella sua sala completamente restaurata, per un evento a ingresso libero che ha il sapore di un abbraccio collett - facebook.com Vai su Facebook
Per i 20 anni dell’Ospedale di Baggiovara: serata musicale il 18/12 ore 21 allo Spira Mirabilis di Formigine con artisti legati a Guccini e De André Ingresso gratuito, compila il form su aou.mo.it/IscrizioneConc… Vai su X
Spira Mirabilis La Serenata di Brahms fa il bis - L’orchestra proporrà uno dei gioielli del compositore tedesco in due distinte occasioni: domani sera a Concordia e sabato a Formigine ... ilrestodelcarlino.it scrive
