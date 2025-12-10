spira mirabilis la serenata di brahms fa il bis

Spira Mirabilis ripropone la Serenata n. 2 in La maggiore di Johannes Brahms, un’opera amata dal compositore stesso. Composta nel 1858 a soli 25 anni durante un soggiorno nel principato di Lippe-Detmold, questa serenata rappresenta uno dei capolavori giovanili del compositore e viene ora presentata in un nuovo importante evento.

Johannes Brahms amava la sua Serenata n. 2 in La maggiore. L'aveva composta nel 1858, a 25 anni, mentre si trovava nel principato di Lippe-Detmold, dove insegnava pianoforte alla principessa. Erano giorni sereni, "Di rado ho composto con tanto diletto", scriveva a un amico. La diresse per la prima volta ad Amburgo nel 1860. Fu il suo primo approccio con l'orchestra, e anche quando la trascrisse per due pianoforti continuò a considerare la Serenata uno dei suoi gioielli preferiti. In questa composizione, i musicologi avvertono un romanticismo tenero e riflessivo, esemplare dell'animo di Brahms: è una partitura unica nel suo genere, perché il musicista eliminò di proposito i violini e il loro registro acuto per lasciare la melodia al calore profondo delle viole, dei violoncelli, del contrabbassi e dei fiati.