Spettatori Juve Pafos | quanti tifosi sono presenti questa sera all’Allianz Stadium per la sfida di Champions League contro i ciprioti il dato

Questa sera all’Allianz Stadium si registra una buona affluenza di pubblico per la sfida di Champions League tra Juventus e Pafos. Nonostante le basse temperature e l’avversario cipriota, i tifosi bianconeri hanno confermato il loro supporto, come evidenziato dai dati ufficiali forniti dalla redazione di JuventusNews24. Ecco i numeri della serata.

Spettatori Juve Pafos, il dato ufficiale sui tifosi: il pubblico risponde presente nonostante il freddo e l'avversario, ecco i numeri della serata. Se il primo tempo della Juventus ha lasciato a desiderare, scatenando i fischi per una prestazione al di sotto delle aspettative, la risposta del popolo bianconero sugli spalti è stata ancora una volta impeccabile. Nonostante la temperatura rigida di una serata di dicembre a Torino e il blasone dell'avversario – il Pafos – non certo di prima fascia, l'Allianz Stadium ha offerto un colpo d'occhio degno delle grandi occasioni, confermando l'amore incondizionato della tifoseria verso la squadra di Luciano Spalletti.

