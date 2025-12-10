Spettacolo ' Mi abbatto e sono felice'

L'evento teatrale 'Mi abbatto e sono felice' propone un monologo autoironico e spiazzante, affrontando temi attuali come la crisi ambientale, il consumo consapevole e la nostalgia di tempi più semplici e sostenibili. Uno spettacolo a impatto ambientale zero che invita il pubblico a riflettere con leggerezza e ironia sulla nostra realtà e le scelte quotidiane.

Un monologo autoironico e spiazzante, a impatto ambientale zero, tra crisi ambientale, consumo consapevole e nostalgia per un passato più semplice e sostenibile. Lo spettacolo non utilizza energia elettrica in modo convenzionale: l’attore alimenta la scena con il proprio sforzo fisico, senza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Diritti delle donne da tutelare e stereotipi da abbattere: stasera Katia Beni e Benedetta Giuntini al CRC La Rampa. La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne prosegue con lo spettacolo (alle 21.30) "Diritti o rovesci ma... pa Vai su Facebook