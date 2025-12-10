Spettacolo ' Mi abbatto e sono felice'
L'evento teatrale 'Mi abbatto e sono felice' propone un monologo autoironico e spiazzante, affrontando temi attuali come la crisi ambientale, il consumo consapevole e la nostalgia di tempi più semplici e sostenibili. Uno spettacolo a impatto ambientale zero che invita il pubblico a riflettere con leggerezza e ironia sulla nostra realtà e le scelte quotidiane.
Un monologo autoironico e spiazzante, a impatto ambientale zero, tra crisi ambientale, consumo consapevole e nostalgia per un passato più semplice e sostenibile. Lo spettacolo non utilizza energia elettrica in modo convenzionale: l’attore alimenta la scena con il proprio sforzo fisico, senza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Diritti delle donne da tutelare e stereotipi da abbattere: stasera Katia Beni e Benedetta Giuntini al CRC La Rampa. La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne prosegue con lo spettacolo (alle 21.30) "Diritti o rovesci ma... pa Vai su Facebook
Juve Pafos, sfida rarissima tra club italiani e ciprioti in Champions: solo il terzo incontro, bianconeri già ...
Youth League, Juve Primavera eliminata: il Pafos rimonta e spegne le speranze dei sedicesimi calcionews24.com
Andrea Gnassi, Pd: "Orgogliosi della cucina italiana patrimonio Unesco, ma ora servono politiche serie" calcionews24.com
Delitto Garlasco verso la svolta: "Sempio non poteva essere a Vigevano la mattina dell'omicidio dall'analisi ... ilgiornaleditalia.it
Infortunio Calhanoglu e Acerbi, Chivu col fiato sospeso. Ecco cosa filtra dalla Pinetina ilgiornaleditalia.it
Raid in Cisgiordania, oltre 100 arresti. Sul fronte diplomatico c'è tensione tra Israele e Ucraina gazzettadelsud.it
Sì al divieto di social under 16, dice la voce dei presidi Giannelli ilfoglio.it
Youth League, Juve Primavera eliminata: il Pafos rimonta e spegne le speranze dei sedicesimi calcionews24.com
Andrea Gnassi, Pd: "Orgogliosi della cucina italiana patrimonio Unesco, ma ora servono politiche serie" calcionews24.com
Delitto Garlasco verso la svolta: "Sempio non poteva essere a Vigevano la mattina dell'omicidio dall'analisi ... ilgiornaleditalia.it
Infortunio Calhanoglu e Acerbi, Chivu col fiato sospeso. Ecco cosa filtra dalla Pinetina ilgiornaleditalia.it
Raid in Cisgiordania, oltre 100 arresti. Sul fronte diplomatico c'è tensione tra Israele e Ucraina gazzettadelsud.it
Sì al divieto di social under 16, dice la voce dei presidi Giannelli ilfoglio.it