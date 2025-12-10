Spelacchio è tornato a Roma ma non a Piazza Venezia | ecco dove si trova l’albero di Natale che fa sorridere i romani
Lo Spelacchio, l'albero di Natale più iconico e chiacchierato di Roma, è tornato, ma non nel solito luogo di Piazza Venezia. La sua presenza continua a suscitare curiosità e sorrisi tra i romani, confermando il suo ruolo di simbolo natalizio e fonte di discussioni nella città. Ecco dove si trova quest'anno l'albero che ha diviso e unito la Capitale.
Ve lo ricordate l’albero Spelacchio di Roma? L’albero più discusso, criticato, meme-izzato e in fondo amato della storia recente della Capitale torna a far parlare di sé. Questa volta, però, non attraverso una replica ufficiale in piazza Venezia, ma grazie a un parente (non dichiarato) apparso dove nessuno se lo aspettava. Un nuovo albero che divide i romani, che fa discutere, arrabbiare e ridere: insomma, tutto quello che un vero Spelacchio dovrebbe saper fare. Ma dove si trova? Leggi anche: — Natale 2025: luminarie spettacolari e gratis a pochi km da Roma Roma ha trovato il suo nuovo ‘Spelacchio’. 🔗 Leggi su Funweek.it
Piazza Navona, l’albero che non piace ai romani: “È tornato Spelacchio, è davvero inguardabile” (e i social impazziscono) - facebook.com Vai su Facebook
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, verso il no all’Australia. Leao, esami ok” pianetamilan.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Pronostico Borussia Dortmund-Bodø/Glimt: doppio obiettivo centrato ilveggente.it
Cosa prevedono le proposte di riforma del diritto d’asilo nell’Unione internazionale.it
Shelbourne-Crystal Palace (Conference League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it