Spelacchio è tornato a Roma ma non a Piazza Venezia | ecco dove si trova l’albero di Natale che fa sorridere i romani

Lo Spelacchio, l'albero di Natale più iconico e chiacchierato di Roma, è tornato, ma non nel solito luogo di Piazza Venezia. La sua presenza continua a suscitare curiosità e sorrisi tra i romani, confermando il suo ruolo di simbolo natalizio e fonte di discussioni nella città. Ecco dove si trova quest'anno l'albero che ha diviso e unito la Capitale.

Ve lo ricordate l’albero Spelacchio di Roma? L’albero più discusso, criticato, meme-izzato e in fondo amato della storia recente della Capitale torna a far parlare di sé. Questa volta, però, non attraverso una replica ufficiale in piazza Venezia, ma grazie a un parente (non dichiarato) apparso dove nessuno se lo aspettava. Un nuovo albero che divide i romani, che fa discutere, arrabbiare e ridere: insomma, tutto quello che un vero Spelacchio dovrebbe saper fare. Ma dove si trova? Leggi anche: — Natale 2025: luminarie spettacolari e gratis a pochi km da Roma Roma ha trovato il suo nuovo ‘Spelacchio’. 🔗 Leggi su Funweek.it

Piazza Navona, l’albero che non piace ai romani: “È tornato Spelacchio, è davvero inguardabile” (e i social impazziscono) - facebook.com Vai su Facebook