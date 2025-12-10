sparisce scattano le ricerche ritrovata dai carabinieri

Un'auto scomparsa e l'immediato avvio delle ricerche: è questa la situazione che ha coinvolto una donna allontanatasi improvvisamente a Montepulciano. Dopo ore di preoccupazione, le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciarla, portando a termine con successo le operazioni di ricerca.

Ore di apprensione per una donna che ieri si era allontanata all’improvviso mentre si trovava temporaneamente a Montepulciano. Ma che era stata poi avvistata nel comune di Pienza, dove viveva. Il timore maggiore era che potesse inoltrarsi nei boschi, bellissimi ma particolarmente impervi, che si trovano vicino a Monticchiello. Qui infatti, a partire dal primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14,30, si sono concentrate le ricerche. ’La macchina’ si è messa in moto impegnando i vigili del fuoco che hanno raggiunto l’area dove sembra che fosse stata appunto vista. Tra il bosco e l’abitato della frazione pientina si sono portate una squadra dei pompieri del distaccamento di Montepulciano e un’altra partita dal comando provinciale di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it