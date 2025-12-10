Spari in pieno giorno contro la casa di una donna incensurata | paura a Sant'Anastasia
Una sparatoria in pieno giorno ha scosso Sant’Anastasia, colpendo l’abitazione di una donna incensurata. La vicenda è al centro delle indagini dei carabinieri, intervenuti sul luogo per i rilievi. Fortunatamente, non ci sono state persone ferite.
Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo sul posto. Per fortuna, non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
VIDEO | Spari a Washington, due soldati in fin di vita. In manette un afghano, Trump annuncia la stretta. L'aggressore è stato arrestato. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/11/26/sparatoria-a-washington-colpiti-due-soldati-della-guardia-nazion - facebook.com Vai su Facebook
Stesa in pieno giorno a Napoli, paura alla Marina: «Faida alle Case Nuove» - Paura e fuggi fuggi generale in via Vespucci poco prima delle 15, in un orario di punta per l’arteria stradale sempre trafficata da auto e pedoni: qualcuno ha ... Segnala ilmattino.it
L’Australia è il primo Paese al mondo a introdurre il divieto ai social per gli under 16 dayitalianews.com
Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin... agi.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» leggo.it
L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso thesocialpost.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano oasport.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin... agi.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» leggo.it
L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso thesocialpost.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano oasport.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it