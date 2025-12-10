Spari in campus Usa un morto e feriti

Una sparatoria si è verificata nel campus della Kentucky State University di Frankfort, causando un morto e sette feriti. L'evento ha sconvolto la comunità universitaria e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti accademici negli Stati Uniti. Le autorità stanno investigando sull'accaduto e offrendo supporto alle persone coinvolte.

7.40 Uno studente morto e diversi altri feriti, in una sparatoria nel campus della Kentucky State University di Frankfort. In condizioni critiche uno dei feriti. Fermato un sospettato, non uno studente dell'ateneo, ha precisato la polizia. Campus isolato e fermate le attività didattiche.Il semestre finiva venerdì. Gli spari, vicino a una residenza per studenti nella stessa area dove già 4 mesi fa c'era stato un episodio analogo, allora solo con feriti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

