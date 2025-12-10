Spari contro abitazione a Sant’Anastasia | colpi esplosi in pieno giorno indagano i carabinieri

Nella mattinata di mercoledì 10 dicembre, a Sant’Anastasia, si sono verificati degli spari contro un’abitazione in via Romani 199. L’episodio ha causato momenti di paura tra i residenti, mentre i carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre, quando alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro un'abitazione in via Romani 199. Erano circa le 10.30 quando i residenti della zona hanno sentito il rumore degli spari e hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello.

