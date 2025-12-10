Spari contro abitazione a Sant’Anastasia | colpi esplosi in pieno giorno indagano i carabinieri

Nella mattinata di mercoledì 10 dicembre, a Sant’Anastasia, si sono verificati spari contro un’abitazione in via Romani 199. L’episodio ha generato paura tra i residenti, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto e identificare i responsabili.

Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre, quando alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro un’abitazione in via Romani 199. Erano circa le 10.30 quando i residenti della zona hanno sentito il rumore degli spari e hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Spari contro abitazione a Sant’Anastasia: colpi esplosi in pieno giorno, indagano i carabinieri

Sant'Anastasia: Spari contro l'abitazione di una donna incensurata, indagini in corso ? - facebook.com Vai su Facebook

S.Anastasia. Paura per una donna, spari contro la sua abitazione laprovinciaonline.info/s-anastasia-pa… Vai su X

Colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione a Sant’Anastasia: indagini in corso - Colpi d’arma da fuoco contro una casa in via Romani a Sant’Anastasia. Come scrive 2anews.it

Sant’Anastasia, colpi di pistola contro un’abitazione: paura in via Romani - SANT’ANASTASIA – Momenti di tensione questa mattina in via Romani 199, dove ignoti hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione. Lo riporta marigliano.net