Spara e il proiettile finisce contro la casa dei vicini | Stavo provando la mitragliatrice

Un uomo di 53 anni ha aperto il fuoco con una mitragliatrice, causando danni alla proprietà vicina. Dopo aver sparato una serie di colpi, uno di questi ha infranto il vetro di una finestra. La sua giustificazione? Stavo solo provando la mia mitragliatrice. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle armi.

"Stavo solo provando la mia mitragliatrice". Così si è giustificato il 53enne che aveva appena esploso una serie di colpi, di cui uno è finito contro la finestra della casa dei vicini, infrangendo il vetro. Un' "esercitazione" che gli è costata una denuncia per danneggiamento aggravato.

#8DICEMBRE 1980 A New York, il musicista John Lennon (40 anni) viene assassinato da uno squilibrato, che gli spara 4 proiettili alla schiena. L'omicidio avviene davanti al Dakota Building, vicino a Central Park.

Si spara in testa dopo la lite - Paura a Nole, nel Torinese, nel tardo pomeriggio di oggi. Una lite tra conviventi è degenerata in dramma in via Madonna della Neve. Una donna di 38 anni, dopo la discussione, si è puntata una pistola alla testa ed ha esploso u