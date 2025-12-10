Spara e il proiettile finisce contro la casa dei vicini | Stavo provando la mitragliatrice

Un uomo di 53 anni ha aperto il fuoco con una mitragliatrice, causando danni alla proprietà vicina. Dopo aver sparato una serie di colpi, uno di questi ha infranto il vetro di una finestra. La sua giustificazione? Stavo solo provando la mia mitragliatrice. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle armi.

