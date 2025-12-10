Spara all' ex compagno che non vuole riconoscere il figlio | arrestata a Bari

Una donna è stata arrestata a Bari con l’accusa di tentato omicidio nei confronti dell’ex compagno, in seguito a un episodio di sparatoria. L’arresto è stato eseguito dalla polizia di Stato su disposizione del gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica. L’episodio è legato a una controversia riguardante il riconoscimento di un figlio.

Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha arrestato una donna con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del suo ex compagno, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica. La donna, lo scorso 8 marzo, aveva esploso dei colpi di pistola verso il suo ex compagno al termine di un litigio scaturito dalla volontà.

