Spara all' ex compagno che non riconosce figlio arrestata a Bari

Una donna è stata arrestata a Bari con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del suo ex compagno, in seguito a un episodio in cui ha sparato all'uomo che non riconosceva come suo figlio. L'arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato su disposizione del gip del Tribunale di Bari, a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare.

AGI - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato una donna con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del suo ex compagno, in esecuzione di un' ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica. La donna, lo scorso 8 marzo, aveva esploso dei colpi di pistola verso il suo ex compagno al termine di un litigio scaturito dalla volontà di quest'ultimo di non voler riconoscere il figlio concepito durante la loro relazione. Le indagini e l'arresto. L'uomo, colpito alla gamba da uno dei tre colpi esplosi dalla sua ex compagna mentre si allontanava dalla sua abitazione, veniva trasportato in ambulanza all' Ospedale San Paolo di Bari. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Spara all'ex compagno che non riconosce figlio, arrestata a Bari

