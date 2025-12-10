Spara a imprenditore nel giorno di San Silvestro | condannato 10 anni

Casertanews.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un procedimento giudiziario si conclude con una condanna di dieci anni di reclusione per l'autore di un attentato contro un imprenditore avvenuto durante il giorno di San Silvestro. La sentenza riconosce le aggravanti della premeditazione e dell'uso di metodologie mafiose, evidenziando la gravità del gesto e le implicazioni dell'episodio nel contesto criminale.

Dieci anni di reclusione, con il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione e della metodologia mafiosa. È quanto inflitto dal gup Iaselli nei confronti di Roberto Chianese, 30enne di Cancello ed Arnone, aggressore dell’imprenditore bufalino Dario Luigi Di Benedetto, 47enne, attinto da 3. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica