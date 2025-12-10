Spalletti mea culpa per il rilancio Juve con Zhegrova al test Pafos

Luciano Spalletti riflette sulle recenti difficoltà della Juventus, ammettendo le proprie responsabilità nel momento di crisi del club. Con la partita contro il Pafos in Champions League alle porte, l'allenatore si prepara a un test cruciale, in un contesto in cui le sfide decisive si moltiplicano all'inizio di dicembre per le squadre in difficoltà.

Alla vigilia di una partita già decisiva in Champions con il Pafos, come lo sono a inizio dicembre quelle delle squadre in stallo, Luciano Spalletti si addossa innanzitutto le responsabilità della sconfitta di Napoli della sua Juve. "Ho sbagliato io la formazione – dice il tecnico – non ho messo i miei giocatori nelle condizioni per poter dare il meglio". E poi, subito parole di elogio per Yildiz, dopo le punzecchiature post gara al Maradona. "Volevo dire – precisa ‘Lucio’ – che Yildiz ha molto potenziale inespresso e che voi non avete visto, ha margini di miglioramento incredibili e sono un po’ le stesse cose che dicevo a Kvara appena l’ho conosciuto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

