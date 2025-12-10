Spalletti a Sky | Stasera una partita fondamentale per il nostro percorso in Champions Zhegrova titolare? Vi spiego i motivi di questa scelta
Luciano Spalletti analizza l'importanza della sfida in Champions League, sottolineando quanto questa partita sia cruciale per il cammino della sua squadra. In occasione di un'intervista a Sky, il tecnico spiega anche la motivazione dietro la scelta di schierare Zhegrova titolare, evidenziando i fattori che hanno influenzato questa decisione.
Spalletti a Sky: «Stasera una partita fondamentale per il nostro percorso in Champions League». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus. Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Pafos. Di seguito le parole dell’allenatore bianconero. JUVE – « Stasera diventa una partita fondamentale per il nostro percorso in Champions, abbiamo la possibilità di poterla vincere e dobbiamo andare in quella direzione, dobbiamo essere bravi a mettere in campo determinazione e voglia, se lo faremo avremo dei vantaggi per poterla portare a casa » ZHEGROVA – « Abbiamo dovuto alternare con lui, siccome non possiamo fare allenamenti continuativi è una curiosità che mi voglio togliere anche io. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
