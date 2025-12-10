Spaccio di droga nel Casertano la base attiva 24 ore al giorno
Un vasto giro di spaccio di droga nel Casertano operava 24 ore su 24, organizzato in un residence di Castel Volturno. L’area, un complesso di dieci piani abitato da numerose famiglie, era protetta da una rete di vedette, sbarramenti e sistemi di videosorveglianza per evitare infiltrazioni delle forze dell’ordine e garantire la sicurezza degli operatori.
Tempo di lettura: 2 minuti Avevano organizzato a Castel Volturno, in un degradato residence di dieci piani dove vivono numerose famiglie, operativa h24 e munita di una fitta rete di vedette, con tanto di sbarramenti e percorsi obbligati, un’efficace sistema di videosorveglianza per proteggersi da interventi delle forze dell’ordine e attentati contro quegli inquilini che si lamentavano. Il tutto “benedetto” da esponenti del clan dei Casalesi, in particolare della fazione Bidognetti, da sempre attiva a Castel Volturno e sul litorale domizio. È quanto emerso dall’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che ha portato all’arresto di 11 persone, di cui due minorenni all’epoca delle indagini, per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravata dal metodo mafioso e dall’utilizzo di armi da fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
