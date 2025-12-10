Spaccata nella notte alla ferramenta Brico Service | è la quarta volta
Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2025, la ferramenta Brico Service di Firenze è stata teatro di un possibile furto, segnando la quarta volta in cui il negozio subisce un episodio simile. La scena si è svolta alle 21 di ieri sera, lasciando la comunità e le forze dell’ordine attente alle ripercussioni di questo ripetersi di incidenti.
Firenze, 10 dicembre 2025 - Marco Gasparri, titolare della ferramenta Brico Service di via Livorno, ieri sera alle 21.30 è stato avvisato dall’allarme collegato alla vigilanza, poi la corsa verso il negozio e la scoperta dell’ennesima effrazione. I ladri hanno spaccato il vetro con un tombino, lo hanno sollevato dalla strada e lo hanno lanciato contro la vetrata, riuscendo così a penetrare all’interno del locale. È la quarta volta che il negozio finisce nel mirino, un susseguirsi di furti che sta mettendo a dura prova il commerciante. "Hanno preso il tombino e mi sono entrati dentro, poi hanno afferrato la cassa, che era completamente vuota, io non tengo soldi dentro", spiega Gasparri, ancora scosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Spaccata al Brico di Formica: "Nessun bottino, ma tanti danni" - Spaccata nella notte tra ieri e l’altro ieri al "Brico" di Formica di Savignano, negozio di bricolage e fai- Segnala ilrestodelcarlino.it
Correggio, due furti con spaccata nella notte. Nel mirino dei ladri due negozi di via Pignedoli - Ieri notte almeno altre due intrusioni sono state segnalate, nella zona... Scrive ilrestodelcarlino.it
SPACCATA NELLA NOTTE IN VIA ZANELLA: PRESO DI MIRA IL BAR ATENEO Spaccata nella notte al Bar Ateneo a Trento, in Via Zanella. Portato via il fondo cassa di circa 350 euro. Presto ancora per una stima dei danni. L'allarme è scattato intorno alla me Vai su Facebook
