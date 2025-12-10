Sovraindebitamento e successione tra coniugi | come tutelare il superstite
L'articolo analizza il tema del sovraindebitamento e della successione tra coniugi, focalizzandosi sul caso di due anziani residenti nell’hinterland sud milanese. Si approfondiscono le implicazioni legali e le strategie di tutela per il coniuge superstite, offrendo un quadro sulle problematiche e le soluzioni possibili in situazioni di difficoltà finanziaria e patrimoniale.
Pillitteri Il caso di questa settimana riguarda due coniugi dell’hinterland sud milanese, che sono entrambi ultrasettantenni. Si trovano tutti e due in una condizione di grave sovraindebitamento. E vivono della sola pensione del marito. Che, purtroppo, è affetto da diverse gravi patologie. La moglie è molto preoccupata di ritrovarsi vedova e con i debiti del marito (che è esposto con l’agenzia delle entrate per centinaia di migliaia di euro). Mi chiede come può tutelarsi al meglio. Ed è evidente, in tl senso, che la barriera più drastica all’indebitarsi per via successoria è quella di rinunciare all’eredità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Giornata contro Violenza Donne: Dai debiti alla rinascita: così la Legge 3/2012 (oggi Codice della Crisi) libera le donne dalla spirale del sovraindebitamento. Con Legge3.it - facebook.com Vai su Facebook
