Souzie-Q storia di una famiglia

Souzie-Q racconta la storia di una famiglia attraverso momenti semplici e quotidiani. In un giorno come tanti, Mary trova il coraggio di condividere una scoperta con sua madre, mentre preparano insieme un dolce. Un racconto intimo che esplora i legami familiari e le emozioni che si celano dietro le routine di ogni giorno.

“.Senti, mamma, c’è una cosa.” Prende così il coraggio Mary, mente aiuta la madre a preparare un dolce, in una mattina come tante altre. Lo sguardo timoroso, mentre osserva le mani sicure di sua madre, mentre pian piano lascia emergere ciò le pesa nel cuore. Non potrebbe esserci scena più intima e tenere per ritrarre il senso di famiglia, di realtà lontana dai riflettori, dove anche un mito del ring può sfilarsi i guantoni ed essere semplicemente marito e padre. Questo momento è raccontato con impeccabile sensibilità da Carmine di Giandomenico in Souzie-Q, volume a fumetti di Sergio Bonelli, dove di Giandomenico è parte di una trinità artistica abruzzese assieme a Tanino Liberatore e Francesco Colafella. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Souzie-Q, storia di una famiglia

Intervista a Carmine di Giandomenico “Souzie-Q è la delicata storia di un uomo”

Mia è una storia delicata e luminosa che parla di coraggio, identità e piccoli grandi passi verso l’indipendenza. Mia osserva il mondo con occhi curiosi, fatta di sogni, timidezze e scoperte che ogni bambino vive crescendo. Con illustrazioni morbide e un tono ra - facebook.com Vai su Facebook

Storia della mia famiglia, arriva la serie Netflix con Eduardo Scarpetta e Vanessa Scalera - Da domani, mercoledì 19 febbraio 2025, gli spettatori potranno immergersi in Storia della mia famiglia, una serie tv in sei episodi che approderà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e ... Secondo tg24.sky.it