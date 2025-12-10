Sounas analizza il momento | Lavoro e sacrificio per ritrovarci

Tempo di lettura: 2 minuti Alle parole di Mario Aiello, in occasione dell'evento di Natale allo store ufficiale dell' Avellino, si è aggiunta la voce di Dimitrios Sounas, protagonista atteso della sfida di sabato contro il Catanzaro. Per il centrocampista greco, che in giallorosso ha vissuto tre stagioni d'intensità e successi, il ritorno al "Ceravolo" non è una tappa come le altre. "Sarà una partita molto emozionante – ha spiegato Sounas, ricordando il legame con l'ex compagno Tommaso Biasci – Con lui abbiamo scritto la storia. Tre anni meravigliosi, l'affetto dei tifosi lo sentiamo ancora. Non vediamo l'ora di giocare".