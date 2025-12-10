Sostenere il piano Crosetto
Il Documento Programmatico della Difesa, presentato da Guido Crosetto in Commissione, sottolinea una realtà fondamentale: nessun Paese può affrontare da solo le sfide di sicurezza globale. L'articolo analizza i punti chiave di questa strategia, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale e delle alleanze per garantire la stabilità e la difesa nazionale.
