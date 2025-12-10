Sostegno a Trump il Comitato etico Fifa indaga su Infantino
Il Comitato etico della FIFA ha avviato un'indagine su Gianni Infantino, mentre il presidente si dedica alla preparazione dei Mondiali del 2026. L'inchiesta potrebbe rappresentare un ostacolo inatteso per il dirigente, che al momento si concentra sugli ultimi dettagli dell'importante evento calcistico.
AGI - Gianni Infantino è impegnatissimo nel definire gli ultimi dettagli dei Mondiali del 2026, ma potrebbe dover fare i conti con un insidioso imprevisto. Secondo quanto riportato da Bbc Sport, infatti, il numero uno del calcio mondiale dovrà rispondere al Comitato etico della Fifa, in seguito a una denuncia presentata da FairSquare, organizzazione per la difesa dei diritti umani, che contesta al presidente della Federcalcio internazionale "almeno quattro chiare violazioni delle regole di neutralità della Fifa stessa". Il sostegno a Donald Trump. Il tutto è legato al sostegno mostrato nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al quale, durante il sorteggio della fase a gironi celebrato con un grande show a Washington, è stato consegnato il primo premio Fifa per la pace. 🔗 Leggi su Agi.it
Dazi, Donald Trump sente Xi Jinping: colloqui costruttivi e positivi | Cina "grata" per il sostegno Usa nella Seconda Guerra Mondiale
Donald Trump sente Xi Jinping: colloqui costruttivi e positivi | Cina "grata" per il sostegno Usa nella Seconda Guerra Mondiale
Zelensky annuncia un incontro con Trump all’ONU: “Serve più sostegno contro la Russia”
L’Iran esprime sostegno totale al Venezuela mentre cresce la tensione con gli Usa. Trump avverte Maduro, scoppia una battaglia legale negli Stati Uniti e aumentano le incertezze sulla partecipazione di María Corina Machado al Nobel per la Pace ? https://l. Vai su Facebook
Il sostegno all’Ucraina viene ribadito con forza. E questo è un bene. Ma in modo diverso. E questo va meno bene. I leader europei hanno deciso di incontrare insieme il Presidente Zelensky a Londra. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto incon Vai su X
