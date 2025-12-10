Sosta selvaggia l’incubo | Via Ilaria Alpi ingestibile

Nel quartiere residenziale di Guastalla, nella zona ospedaliera, si moltiplicano le proteste per la sosta selvaggia di numerose auto durante l'orario di uscita degli studenti dagli istituti superiori di Pieve. La situazione ha reso ingestibile la viabilità e generato crescenti disagi tra residenti e cittadini.

Ancora proteste nel quartiere residenziale nella zona ospedaliera, a Guastalla, a causa della " fermata selvaggia " di decine di vetture nell’orario di uscita degli studenti dagli istituti superiori di Pieve. Un evidente numero di vetture, infatti, si ferma in sosta in via Ilaria Alpi, strada che non è dotata di uno spazio laterale per il parcheggio. Dunque, i veicoli occupano una delle corsie, quella usata per uscire dal quartiere e immettersi in via Allende. Così, chi deve uscire dalla zona, se non vuole attendere in coda lo spostamento delle altre vetture ferme, è costretto a occupare la corsia opposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sosta selvaggia, l’incubo: "Via Ilaria Alpi ingestibile"

