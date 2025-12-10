Sos infrastrutture scattano i divieti per 5 ponti per ora | Impatteranno su arterie trafficate

Genovatoday.it | 10 dic 2025

A Genova, cinque ponti comunali saranno soggetti a restrizioni temporanee a causa di ispezioni che evidenziano la necessità di interventi immediati. Questi interventi potrebbero influenzare il traffico sulle principali arterie cittadine, evidenziando l'importanza di monitorare e intervenire sulla sicurezza delle infrastrutture.

Cinque infrastrutture genovesi (per ora) subiranno modifiche alla viabilità nell'immediato futuro. Questo perché le ispezioni sui 620 ponti di competenza comunale stanno dando già i primi risultati e su alcune strutture è necessario intervenire con urgenza.Le ispezioni sui 620 pontiLe ispezioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

