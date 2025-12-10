Sos case popolari | In regione a vuoto 8 richieste su 10 Ora un grande piano
In regione Marche, otto richieste su dieci per le case popolari rimangono inevase, evidenziando una grave emergenza abitativa. La situazione colpisce principalmente giovani coppie, persone sole e anziani. Per affrontare questa crisi, si rende necessario un vasto piano casa regionale che possa rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più fragile e in difficoltà.
Ancona, 10 dicembre 2025 – “Per rispondere alla nuova emergenza abitativa, che colpisce le giovani coppie e le persone sole, molte delle quali anziane, le Marche hanno bisogno di un grande piano casa regionale”. A lanciare l’allarme sull’edilizia residenziale pubblica è il presidente dell’Erap Marche, Sergio Cinelli, dopo che lo studio commissionato a Nomisma – presentato al convegno “Il diritto dell’abitare nelle Marche: quale futuro?” – ha messo in evidenza come in regione l’83% delle domande valide di alloggi pubblici non trovi una risposta. La favola di Natale del papà con 7 euro e 86 centesimi sul conto corrente: “Nel baratro dopo il fallimento della ditta, salvato dalla povertà assoluta” “Dallo studio – dice Cinelli – emerge chiaramente che l’ edilizia residenziale pubblica è in grave sofferenza, perché la politica si è dimenticata del problema della casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ascensore ko nelle case popolari, il dramma di anziani e disabili: “Io e la scalata di mille gradini”
Case popolari, finanziamento contro le barriere architettoniche
Case popolari Salviano, maxi bollette del gas agli inquilini. Il sindacato Sunia-Cgil: "Conguagli errati, pronta vertenza contro Casalp"
Perché le case popolari sono quasi sempre così brutte, e qual è la loro storia? Associamo sempre le case popolari a immagini di degrado, criminalità e sporco, ma le motivazioni dietro a tutto questo sono tante e sono legate alla storia delle
Avviata la procedura per acquisire oltre 1000 case popolari da Enasarco. Si tratta dell'intervento più ampio mai realizzato da una città italiana negli ultimi decenni.
