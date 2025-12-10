Sos case popolari | In regione a vuoto 8 richieste su 10 Ora un grande piano

In regione Marche, otto richieste su dieci per le case popolari rimangono inevase, evidenziando una grave emergenza abitativa. La situazione colpisce principalmente giovani coppie, persone sole e anziani. Per affrontare questa crisi, si rende necessario un vasto piano casa regionale che possa rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più fragile e in difficoltà.

Ancona, 10 dicembre 2025 – "Per rispondere alla nuova emergenza abitativa, che colpisce le giovani coppie e le persone sole, molte delle quali anziane, le Marche hanno bisogno di un grande piano casa regionale". A lanciare l'allarme sull'edilizia residenziale pubblica è il presidente dell'Erap Marche, Sergio Cinelli, dopo che lo studio commissionato a Nomisma – presentato al convegno "Il diritto dell'abitare nelle Marche: quale futuro?" – ha messo in evidenza come in regione l'83% delle domande valide di alloggi pubblici non trovi una risposta. "Dallo studio – dice Cinelli – emerge chiaramente che l' edilizia residenziale pubblica è in grave sofferenza, perché la politica si è dimenticata del problema della casa.