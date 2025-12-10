Sophie Kinsella morta a 55 anni l' autrice di I Love Shopping | dal 2022 lottava contro un tumore al cervello
È morta Sophie Kinsella, scrittrice famosa per aver essere l'autrice del bestseller "I Love Shopping". Aveva 55 anni. Nell?aprile del 2024 aveva svelato la diagnosi di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Morta Sophie Kinsella, autrice di «I love shopping» - A farlo la famiglia sull’account Instagram, con queste parole: «Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina ... Da corriere.it
Sophie Kinsella, morta a 55 anni l'autrice di "I Love Shopping": lo scorso anno aveva scoperto un tumore al ... leggo.it
