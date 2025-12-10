Sophie Kinsella morta a 55 anni la scrittrice | era autrice della saga ‘I love shopping’
Sophie Kinsella, celebre autrice britannica conosciuta per la saga ‘I love shopping’, è venuta a mancare all'età di 55 anni. Con oltre 50 milioni di copie vendute nel mondo, la sua opera ha conquistato lettori di ogni età, lasciando un’impronta significativa nel panorama letterario contemporaneo.
È morta Sophie Kinsella, una delle autrici di bestseller più famose al mondo, con oltre 50 milioni di copie vendute. Avrebbe compiuto 56 anni il 12 dicembre. “Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia e musica e calore e Natale e gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore e il suo amore per la vita”, scrivono i familiari sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Kinsella (@sophiekinsellawriter) Nel 2024 Kinsella aveva annunciato di essere affetta da glioblastoma, un tumore maligno al cervello. 🔗 Leggi su Lapresse.it
