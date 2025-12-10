Sophie Kinsella le cause della morte a soli 55 anni
Sophie Kinsella, celebre autrice di bestseller internazionali, ci ha lasciato all'età di 55 anni. La sua scomparsa ha suscitato grande tristezza tra milioni di fan in tutto il mondo, che hanno apprezzato le sue storie leggere e coinvolgenti. Un lutto che lascia un vuoto nel panorama letterario contemporaneo.
Milioni di lettrici e lettori addolorati dalla perdita di una delle penne più amate degli ultimi decenni. Sophie Kinsella aveva annunciato nel 2024 di aver ricevuto una terribile diagnosi: un tumore al cervello che, purtroppo, ha avuto la meglio. Nonostante le cure, la scrittrice britannica se n’è andata a soli 55 anni, lasciando un grande vuoto nel cuore del marito Henry, degli amatissimi figli e di chi, nelle sue parole, ha trovato gioia, spensieratezza e conforto. L’annuncio della diagnosi di glioblastoma. Non lo aveva detto subito, tenendo per sé e per la propria famiglia la notizia. Ci erano voluti due anni prima che Sophie Kinsella, morta nel dicembre 2025 a soli 55 anni, trovasse le forze per dire alle sue lettrici e ai suoi lettori di aver ricevuto la terribile diagnosi di tumore al cervello. 🔗 Leggi su Dilei.it
"Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy)". Con un post su Instagram la famiglia di Sophie Kinsella annuncia la morte della scrittrice inglese, autrice della serie di successo - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Sophie Kinsella, autrice di “I love shopping”: si è spenta a 55 anni dopo aver lottato contro un tumore al cervello Vai su X
Addio a Sophie Kinsella: la causa della morte dell’autrice di «I love shopping» - La famiglia annuncia la scomparsa della scrittrice di I love shopping, ricordandone coraggio e sensibilità ... Segnala msn.com
