sophie kinsella le cause della morte a soli 55 anni

Sophie Kinsella, celebre autrice di bestseller internazionali, ci ha lasciato all'età di 55 anni. La sua scomparsa ha suscitato grande tristezza tra milioni di fan in tutto il mondo, che hanno apprezzato le sue storie leggere e coinvolgenti. Un lutto che lascia un vuoto nel panorama letterario contemporaneo.

Milioni di lettrici e lettori addolorati dalla perdita di una delle penne più amate degli ultimi decenni. Sophie Kinsella aveva annunciato nel 2024 di aver ricevuto una terribile diagnosi: un tumore al cervello che, purtroppo, ha avuto la meglio. Nonostante le cure, la scrittrice britannica se n’è andata a soli 55 anni, lasciando un grande vuoto nel cuore del marito Henry, degli amatissimi figli e di chi, nelle sue parole, ha trovato gioia, spensieratezza e conforto. L’annuncio della diagnosi di glioblastoma. Non lo aveva detto subito, tenendo per sé e per la propria famiglia la notizia. Ci erano voluti due anni prima che Sophie Kinsella, morta nel dicembre 2025 a soli 55 anni, trovasse le forze per dire alle sue lettrici e ai suoi lettori di aver ricevuto la terribile diagnosi di tumore al cervello. 🔗 Leggi su Dilei.it