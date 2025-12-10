Sophie Kinsella è morta giovanissima che malattia aveva la scrittrice di I Love Shopping?

La notizia della scomparsa di Sophie Kinsella, amatissima autrice della saga I Love Shopping, ha scosso il mondo della letteratura e i milioni di lettori che negli anni si sono innamorati dei suoi romanzi pieni di ironia e leggerezza. L’annuncio è arrivato direttamente dalla sua famiglia tramite un post sui social, un messaggio intriso di amore e dolore che ha reso pubblico l’addio alla scrittrice. Kinsella – il cui vero nome era Madeleine – se n’è andata circondata da ciò che più amava: i suoi cari, la musica e l’atmosfera luminosa del Natale. Un vuoto immenso per i suoi familiari, che hanno ricordato la sua energia e la sua gratitudine verso la vita, nonostante la lunga malattia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

