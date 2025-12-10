Sophie Kinsella è morta | addio all’autrice di I Love Shopping aveva 55 anni

Sophie Kinsella, celebre autrice britannica nota per la serie

La famosa scrittrice londinese è scomparsa a causa di una malattia e l'annuncio pubblico è stato diffuso dalla sua famiglia. Una delle più famose scrittrici inglesi, Sophie Kinsella, è scomparsa a soli 55 anni. Famosa per aver scritto romanzi come I Love Shopping, dal quale è stato tratto un film con protagonista Isla Fisher, Kinsella era malata da qualche anno. Ad annunciare la morte di Sophie Kinsella è stata la famiglia della nota scrittrice, che ha pubblicato un commovente comunicato nel quale informa i fan di tutto il mondo del prematuro addio alla celebre autrice britannica. L'annuncio della scomparsa di Sophie Kinsella "Siamo affranti nell'annunciare la scomparsa, questa mattina, della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy)" si legge nel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it