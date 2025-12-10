Sophie Kinsella è morta addio all’autrice del romanzo cult ‘I love shopping’

Quotidiano.net | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autrice britannica Sophie Kinsella, famosa per il suo celebre romanzo ‘I love shopping’, è venuta a mancare all'età di 55 anni. La sua scomparsa, avvenuta il 10 dicembre 2025 a Roma, conclude una vita dedicata alla scrittura e al successo letterario, dopo una lunga battaglia contro una malattia.

Roma, 10 dicembre 2025 – Da tempo lottava contro un male che non le ha lasciato scampo. A soli 55 anni è morta Sophie Kinsella, autrice del romanzo cult ‘I love shopping’.  La notizia è arrivata attraverso un post pubblicato dalla famiglia sul profilo Instagram della scrittrice. "Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy) – è scritto nel post –. È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni tra i suoi veri amori: famiglia, musica, calore, Natale e gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore e il suo amore per la vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

