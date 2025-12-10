Sono stato violentato | 20enne trovato in strada Abusi nell' appartamento occupato

Un giovane di 20 anni peruviano è stato trovato in strada, vittima di una violenza e di abusi in un appartamento occupato. Nonostante le gravi condizioni, ha avuto la forza di chiamare i soccorsi, evidenziando la drammatica situazione di violenza e disagio che ha attraversato.

Un ragazzo violentato e abbandonato in strada. La vittima, un 20enne peruviano, ha avuto la forza di chiamare i soccorsi. I fatti sono accaduti alla Magliana. L'ipotesi è che si siano verificati in un appartamento occupato dell'ex scuola 8 Marzo. Un connazionale, di 35 anni, è stato identificato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Violentato e filmato dall’amico alla Magliana, 20enne in ospedale: lasciato in strada dopo lo stupro - È stato violentato, filmato con il cellulare e poi lasciato ferito e agonizzante in mezzo alla strada nella zona della Magliana a Roma. Come scrive fanpage.it