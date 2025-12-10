Sono preoccupato poche polemiche su Sanremo quest’anno | cos’ha detto Carlo Conti sul palco di Atreju

Carlo Conti ha espresso una certa preoccupazione durante la sua partecipazione a Atreju, osservando come quest’anno ci siano poche polemiche su Sanremo. Il conduttore ha commentato che le discussioni si concentrano principalmente sull’età dei cantanti, sperando che in futuro le controversie possano aumentare.

Questanno sono po’ preoccupato perché ci sono poche polemiche su Sanremo, si parla solo sul fatto che (i cantanti) siano troppo giovani o troppo vecchi.vediamo se aumenteranno più in là”. Lo dice con un sorriso Carlo Conti durante l’incontro La televisione e la cultura nazionalpopolare in Italia al quale ha partecipato con Mara Venier, Marco Liorni e in collegamento Ezio Greggio ad Atreju, la kermesse romana di Fdi. “C’è una persona che si chiama Pippo Baudo che ha creato il festival per come lo facciamo noi – ha ricordato Conti davanti a una platea con in prima fila Arianna Meloni e Giovanni Donzelli -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

