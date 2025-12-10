Sono incinta lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe E' accaduto a Bari

Un episodio drammatico si è verificato a Bari: una donna, dopo aver dichiarato di essere incinta del suo partner, gli ha sparato alle gambe quando lui ha rifiutato di riconoscere il bambino. La vicenda evidenzia le tensioni e le conseguenze estreme di un conflitto legato alla paternità e alle relazioni complicate.

Dice all’uomo con cui ha avuto una relazione di essere rimasta incinta e, quando lui si rifiuta di riconoscere la paternità del bambino, gli spara tre colpi di pistola contro, uno dei quali lo ferisce a una gamba. L’accusa di tentato omicidio E' accaduto lo scorso 8 marzo a Bari e la donna, una 26enne, è stata arrestata nei giorni scorsi dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio, in. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari

