Sono incinta Lui non vuole il bimbo lei reagisce così | violenza disumana in Italia
Un momento di felicità si trasforma in tragedia: in Italia, una donna incinta viene vittima di violenza disumana dopo aver annunciato la gravidanza. Un episodio che mette in luce il dramma della violenza di genere e la difficile realtà affrontata da molte donne nel nostro Paese.
In una giornata che avrebbe dovuto celebrare la gioia e la vita, un annuncio si è trasformato in un baratro di violenza. Una giovane donna, dopo aver rivelato al compagno di essere in dolce attesa, si è trovata di fronte a un netto e doloroso rifiuto di paternità. Quella negazione, percepita come un tradimento radicale e l’abbandono di un futuro insieme, ha scatenato una reazione disperata e tragica. Impugnando un’arma, ha mirato e sparato tre colpi contro l’uomo, ferendolo a una gamba. Un gesto estremo, nato da una profonda crisi emotiva, che ha portato la vicenda all’attenzione della giustizia con l’apertura di un fascicolo per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe https://gazzettadelsud.it/?p=2141168 - facebook.com Vai su Facebook
"#incinta" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Amici Serale, rivoluzione tra i giudici: i nuovi nomi anticipazionitv.it
L’auto sospetta, l’inseguimento a folle velocità, violenti speronamenti all’auto dei vigili: tre feriti ilrestodelcarlino.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Semestre filtro a Medicina, oggi il secondo appello: le impressioni degli studenti lanazione.it
Ferdinand, il commento social dell’ex difensore dopo il rigore assegnato al Liverpool internews24.com
Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales si amano in segreto, l’indiscrezione dilei.it