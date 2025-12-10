Sondrio sarà permanente il presidio di polizia ferroviaria in stazione
A Sondrio torna il presidio di polizia ferroviaria alla stazione, attivo dopo 10 anni. La riattivazione mira a rafforzare la sicurezza, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, e garantire maggiore tutela ai viaggiatori e alle aree ferroviarie della città.
Lo scorso 1 dicembre è tornato attivo dopo 10 anni il presidio di polizia ferroviaria alla stazione di Sondrio: è stato così colmato un lungo vuoto, anche in vista delle imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.Presidio permanenteE' stata così ascoltata un'esigenza espressa a più riprese dal. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Gli agenti tornano in stazione a Sondrio in vista delle Olimpiadi: riapre a dicembre il presidio della Polfer - Sondrio, 8 novembre 2025 – Che sia lunedì 1° dicembre 2025 oppure qualche giorno più tardi, davvero è un dettaglio secondario. Secondo ilgiorno.it
