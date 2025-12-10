Sondrio due giovani finiscono intossicati dal monossido di carbonio

Una coppia di Sondrio, composta da un uomo di 30 anni e una donna di 27, è stata ricoverata in ospedale a seguito di un’intossicazione da monossido di carbonio avvenuta durante la notte. L'incidente si è verificato a Zingonia, in provincia di Bergamo, e le condizioni dei due giovani sono attualmente sotto osservazione.

Zingonia (Bergamo), 10 dicembre 2025 – Una coppia di Sondrio, un uomo di 30 anni e una donna di 27, è finita in ospedale questa notte a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Un probabile malfunzionamento della caldaia ha provocato una fuoriuscita di monossido di carbonio nella notte tra martedì e oggi. Una volta allertati i soccorsi, i pazienti sono stati trasportati all’ospedale di Sondrio e poi da lì sono stati trasferiti in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia intorno alle 5. Subito è stato effettuato un trattamento in camera iperbarica in regime di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio, due giovani finiscono intossicati dal monossido di carbonio

