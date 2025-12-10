Sondaggio in Ucraina | oggi a Zelensky andrebbe solo un voto su cinque

Un recente sondaggio in Ucraina rivela un calo di consensi per Zelensky, con solo un voto su cinque a suo favore. Rispondendo a Donald Trump, Zelensky ha affermato di essere «sempre pronto» a nuove elezioni nel Paese, evidenziando la sua disponibilità nonostante il calo di popolarità.

Replicando a Donald Trump, Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere «sempre pronto» a nuove elezioni in Ucraina. Il presidente Usa lo aveva accusato di ritardare la fine della guerra perché, se il Paese invaso dalla Russia nel 2022 dovesse andare al voto, non verrebbe confermato alla Bankova. Ebbene, secondo un recente sondaggio di Info Sapiens pubblicato dal Kiyv Independent, anche se il presidente in carica resta – seppur di poco – il potenziale candidato più popolare, oggi solo il 20,3 per cento degli ucraini voterebbe per Zelensky. Le elezioni presidenziali in Ucraina prevedono il ballottaggio se al primo turno nessun candidato riesce a superare il 50 per cento, dunque è difficile capire quale potrebbe essere l’esito finale del voto. 🔗 Leggi su Lettera43.it