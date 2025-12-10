Sondaggi televoto Grande Fratello sulla finale del 15 dicembre 2025 | chi viene eliminato e chi è il quinto finalista

Il 15 dicembre 2025 si terrà la finale del Grande Fratello, con i sondaggi televoto che svelano chi tra Jonas, Anita, Giulia, Grazia, Omer e Domenico potrebbe trionfare. La serata deciderà anche l’eliminato tra Omer e Domenico e il quinto finalista, avvicinando il pubblico alla proclamazione del vincitore.

Il vincitore del Grande Fratello è tra Jonas, Anita, Giulia, Grazia, Omer e Domenico. La finale si aprirà con il televoto tra Omer e Domenico, che decreterà un eliminato e il quinto finalista Lunedì 15 dicembre 2025 si terrà la finale del Grande Fratello e sarà proclamato il vincitore di ques. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sondaggi televoto Grande Fratello sulla finale del 15 dicembre 2025: chi viene eliminato e chi è il quinto finalista

Mattia è stato eliminato Dal Kosovo è arrivata Dolce Dona che sarà ospite in nella Casa per qualche giorno La prossima settimana usciranno due concorrenti scelti tra i quattro nominati | Simone Domenico Rasha e Francesca - Zazoom Social News

Chi È Donatella Del Grande Fratello: Top Trends di oggi - Zazoom Social News

Grande Fratello, sondaggi televoto del 15 dicembre: Omer domina, Domenico arranca - Omer è in netto vantaggio su Domenico (62,42% contro 37,58%) in tutti i sondaggi sulla nomination di questa settimana ... Scrive it.blastingnews.com

Grande Fratello, sondaggio televoto dell'8 dicembre: Rasha in pole, Simone a rischio - Cresce l'attesa in vista della semifinale del Grande Fratello, che andrà in onda in prima serata su Canale 5, lunedì 8 dicembre. Riporta ilsipontino.net

Grande Fratello 2025, sondaggio puntata finale 15 dicembre: https://blstg.news/eZeU/ In vista della puntata trasmessa lunedì 15 dicembre, c'è nuovo televoto aperto da Simona Ventura al termine della semifinale di lunedì 8 dicembre per decretare il quint Vai su Facebook