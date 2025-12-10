Sondaggi sorprese dai dati YouTrend | il campo progressista sorpassa la destra E Verdi-Sinistra supera di poco Fi

I recenti sondaggi di YouTrend mostrano un sorpasso del campo progressista sulla destra e una leggera crescita dei Verdi-Sinistra rispetto a Forza Italia. Tuttavia, è ancora presto per trarre conclusioni definitive, poiché la campagna elettorale è alle prime fasi e il consenso per Giorgia Meloni rimane elevato, influenzando significativamente il quadro politico attuale.

E’ presto, molto presto, per dire che qualcosa è cambiato: la strada verso le elezioni politiche è ancora molto lunga, il consenso personale per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è sempre alto e ha un effetto trainante per la coalizione. Eppure l’ultimo sondaggio di YouTrend per SkyTg24 lascia intravedere una situazione quasi inedita dal 2022, anno del trionfo elettorale del centrodestra: al momento, se ci limitiamo all’aritmetica, il “ campo progressista ” sarebbe in vantaggio sull’alleanza di governo, anche con un margine di sicurezza rispettabile ( quasi il 4 per cento ). La premessa che funziona da clausola imprescindibile è che una cosa è la somma delle percentuali dei diversi partiti e una cosa la corsa elettorale con le sue regole e i suoi meccanismi che non sempre rispecchiano le proporzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it