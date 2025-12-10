Sondaggi politici calo di Fratelli d’Italia
Il sondaggio YouTrend per Sky TG24, condotto tra il 4 e il 5 dicembre, evidenzia un calo di Fratelli d’Italia, che scende allo 27,8%, e un aumento del Partito Democratico, ora al 22,1%. La rilevazione mostra un trend di cambiamento nei consensi politici, con il partito di maggioranza che perde terreno a favore della principale forza di opposizione.
Il più recente rilevamento YouTrend per Sky TG24, realizzato tra il 4 e il 5 dicembre, delinea un calo di Fratelli d’Italia, che perde lo 0,7 per cento rispetto al 3 novembre e si colloca al 27,8 per cento, mentre il Partito democratico avanza fino al 22,1 per cento, riducendo il distacco dal primo partito. I vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (Imagoeconomica). Sul fronte delle altre forze politiche, il Movimento 5 Stelle si mantiene sostanzialmente stabile al 13,4 per cento (-0,1), mentre Forza Italia e Lega mostrano un arretramento, fermandosi rispettivamente al 7,6 per cento (-0,4) e al 7,8 per cento (-0,5). 🔗 Leggi su Lettera43.it
Sondaggi politici il caso Atreju penalizza Meloni e Schlein | FdI e Pd in calo crescono i 5 Stelle - Zazoom Social News
Sondaggi politici Fratelli d'Italia ancora sopra il 30% sotto il Pd | chi vince - Zazoom Social News
Sondaggi politici: le intenzioni di voto, calano Fdi e Pd. Tutti i DATI - Secondo gli ultimi sondaggi politici pubblicati da Swg per il TgLa7, le intenzioni di voto degli italiani mostrano un calo dei due principali partiti italiani. Da strettoweb.com
Sondaggi politici, cresce tutto il campo largo: FdI e Forza Italia in calo - Scende anche FI, superata di nuovo dalla Lega, mentre cresce tutto il campo largo (Pd, M5s e Avs) ... Scrive fanpage.it
Tornano gli ultimi sondaggi politici. In base ai dati raccolti da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, ecco chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi. Chi sale e chi scende nel confronto tra i soggetti rispetto a una settimana fa, in base alle rilevazioni pubblica Vai su Facebook
#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 13 novembre): FdI 30,4% (+0,3) PD 21,9% (+0,2) M5S 12,0% (-0,6) FI 8,9% (-0,3) Lega 8,2% (+0,2) AVS 6,5% (+0,1) Azione 3,4% (0) IV 2,8% (+0,4) +Europa 1,5 (-0,2) Vai su X
L.elettorale: Silvestri, 'M5S per proporzionale puro, primarie? Ora non ci interessano' iltempo.it
Pietro Valsecchi su Checco Zalone: "Qualcosa si è rotto fra noi, è diventato ossessivo e attento ai soldi, ... ilgiornaleditalia.it
Infantino indagato, la pesante accusa al numero uno Fifa: c’entra anche Trump thesocialpost.it
Pantone sceglie il bianco come colore dell'anno: i fanatici woke gridano al delitto ilgiornale.it
Natale, i dolci preferiti dai fiorentini. La tradizione si riprende la scena lanazione.it
Istamina oltre i limiti: richiamo in tutta Italia per questo prodotto, sempre in tavola a Natale thesocialpost.it