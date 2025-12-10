Sondaggi politici calo di Fratelli d’Italia

Lettera43.it | 10 dic 2025

Il sondaggio YouTrend per Sky TG24, condotto tra il 4 e il 5 dicembre, evidenzia un calo di Fratelli d’Italia, che scende allo 27,8%, e un aumento del Partito Democratico, ora al 22,1%. La rilevazione mostra un trend di cambiamento nei consensi politici, con il partito di maggioranza che perde terreno a favore della principale forza di opposizione.

Il più recente rilevamento YouTrend per Sky TG24, realizzato tra il 4 e il 5 dicembre, delinea un calo di Fratelli d’Italia, che perde lo 0,7 per cento rispetto al 3 novembre e si colloca al 27,8 per cento, mentre il Partito democratico avanza fino al 22,1 per cento, riducendo il distacco dal primo partito. I vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (Imagoeconomica). Sul fronte delle altre forze politiche, il Movimento 5 Stelle si mantiene sostanzialmente stabile al 13,4 per cento (-0,1), mentre Forza Italia e Lega mostrano un arretramento, fermandosi rispettivamente al 7,6 per cento (-0,4) e al 7,8 per cento (-0,5). 🔗 Leggi su Lettera43.it

