Solstizio d’inverno 2025 ecco quando si allungano le giornate
Il solstizio d’inverno 2025 si avvicina, segnando il momento in cui le giornate inizieranno lentamente ad allungarsi dopo il periodo di massimo buio. Con l’arrivo di dicembre, il ritmo delle ore di luce si riduce, portando con sé l’atmosfera tipica delle lunghe serate invernali e il desiderio di scoprire quando si accederà nuovamente alla luce del giorno.
Ormai siamo pienamente entrati nel mese di dicembre e, pertanto, ci ritroviamo in un periodo dell'anno nel quale ci sembra che le giornate corrano via di fretta e la luce del solo scompaia in men che non si dica lasciando spazio al buio delle lunghe serate invernali. La verità, però, è che il solstizio d'inverno non è ancora arrivato e che il calendario sa già qual è il momento preciso nel quale il ciclo si invertirà e la durata delle ore di luce riprenderà lentamente a crescere preparandoci per una nuova estate. Ma quando sarà questo momento nel quale le giornate tornano ad allungarsi?
dAS celebra il solstizio d'inverno con "Lumen" nella cripta della Basilica di S. Savino
Eventi astronomici dicembre 2025: Superluna fredda, stelle cadenti e solstizio d’inverno
Celebriamo insieme il Solstizio d’Inverno ? *Sabato 20 Dicembre – Meditazione a Colazione & Bagno di Suono* Una mattina speciale per ritrovare calma, chiarezza ed energia positiva: *meditazione, respirazione dolce*, bagno di suono e una *colazione* - facebook.com Vai su Facebook
Il solstizio d'inverno chiude gli eventi di Aostæ2025 Vai su X
Solstizio d'inverno del 21 dicembre: dove i giorni si allungano e dove si accorciano - Cos'è il solstizio d'inverno e davvero ovunque, nell'emisfero nord, le giornate si allungano? Lo riporta libero.it
