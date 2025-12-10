Solstizio d’inverno 2025 ecco quando si allungano le giornate
Il solstizio d’inverno 2025 si avvicina, segnando il momento in cui le giornate inizieranno lentamente ad allungarsi. Con l’arrivo di dicembre, il breve periodo di luce si fa sempre più ridotto, ma presto le giornate riprenderanno a crescere, portando un po’ di speranza e luminosità durante i mesi più freddi dell’anno.
Ormai siamo pienamente entrati nel mese di dicembre e, pertanto, ci ritroviamo in un periodo dell’anno nel quale ci sembra che le giornate corrano via di fretta e la luce del solo scompaia in men che non si dica lasciando spazio al buio delle lunghe serate invernali. La verità, però, è che il solstizio d’inverno non è ancora arrivato e che il calendario sa già qual è il momento preciso nel quale il ciclo si invertirà e la durata delle ore di luce riprenderà lentamente a crescere preparandoci per una nuova estate. Ma quando sarà questo momento nel quale le giornate tornano ad allungarsi? Leggi anche: — Siracusa, festa di Santa Lucia: cosa non si deve mangiare. 🔗 Leggi su Funweek.it
Contest letterario "Solstizio d’Inverno con Selene Calloni Williams": partecipa e vinci un seminario #contest #poesia #poet #poetry #poeta #poesie #meditazione #meditare #meditation #seminario #11dicembre Vai su X
21 DICEMBRE, SOLSTIZIO D’INVERNO A MARCELLINA Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili vi invita a celebrare insieme la suggestione della luce del solstizio che accende il Cammino verso una nuova stagione. ? Ci vediamo a Marcellina, - facebook.com Vai su Facebook
Solstizio d'inverno del 21 dicembre: dove i giorni si allungano e dove si accorciano - Cos'è il solstizio d'inverno e davvero ovunque, nell'emisfero nord, le giornate si allungano? Secondo libero.it
Solstizio d’inverno 2025, ecco quando si allungano le giornate - L'inverno non è ancora arrivato ma il momento in cui succederà è molto preciso. Lo riporta msn.com